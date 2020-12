Intesa Sanpaolo e Microsoft, con App Reward loyalty e premi

Milano, 21 dic. (askanews) - Banche sempre più digitali scommettono sulle applicazioni per dialogare con gli utenti e offrire servizi smart. L'app Intesa Sanpaolo Mobile è stata riconosciuta dalla società di ricerca di mercato Forrester ai vertici per funzionalità e user experience; ma la tradizionale applicazione bancaria, che vanta ormai sei milioni di utenti, non è la sola app della scuderia. Intesa Sanpaolo ha lanciato la App Reward che punta a innovare l'idea di loyalty, sfruttando il gioco e la competizione per restare in contatto con i clienti. Per il 2021 l'obiettivo è raggiungere la soglia di un milione di utenti, anche grazie a una nuova collaborazione con Microsoft. Alessio Marchetti responsabile partnership, loyalty e acquisition di Intesa Sanpaolo.

"L'app Reward è l'app dedicata a tutte le iniziative di engagement della banca. E' una app che si porta dietro un concetto molto innovativo di loyalty. L'app Reward mette in piedi una serie di attività che vogliono far divertire il cliente. Attualmente la principale è il giovedì dalle 18 alle 22 quando il cliente può entrare in determinati caveau, degli spazi dove il cliente può accedere e provare a vincere un premio. Nel 2021 vogliamo puntare sempre di più sul divertimento. La nostra idea è che la relazione con i nostri clienti possa essere rafforzata facendo vivere ai nostri clienti delle attività divertenti dalla sorpresa, dal vantaggio, dal premio e dal gioco".

Protagonista dell'anno che verrà sarà Asky, la nuova mascotte per l'engagement di Intesa Sanpaolo: è un alieno virtuale che sfiderà gli utenti con giochi di astuzia, chiamandoli a indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di domande.

"Dal 22 dicembre sarà possibile giocare questo primo gioco che abbiamo sviluppato grazie agli amici di Microsoft: l'idea che avevamo era sviluppare un gioco che sfruttasse le piattaforme di Intelligenza Artificiale, volevamo toccare con mano cosa questa tecnologia può portare nelle relazioni ad alta intensità emotiva. Chi si collega dalle 18 il martedì sulla app troverà Asky e dovrà indovinare il personaggio che sta pensando".

Asky utilizzerà il motore Microsoft per rispondere alle domande, con l'Intelligenza Artificiale che - se necessario - potrà anche fornire un aiuto agli utenti.

"Parlando di Intelligenza Artificiale non si può lavorare se non delle grandi aziende come Microsoft con know-how ed esperienza. Quando abbiamo ipotizzato di fare questa cosa è stato quasi nuturale la scelta di andare a collaborare assieme".

Il software Microsoft permette di interagire con i contenuti, sfruttando servizi cognitivi che favoriscono più modalità di interazione, come testo o voce, e di attivare modalità di gioco personalizzate, sicure e interattive.