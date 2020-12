Intesa Sanpaolo-Confcommercio: altri tre miliardi per le imprese

Milano, 29 dic. (askanews) - Intesa Sanpaolo e Confcommercio hanno siglato un nuovo accordo per ampliare con ulteriori tre miliardi di euro il supporto di due miliardi già messo in campo nel mese di marzo per le imprese associate. La partnership rientra nell'ambito dell'impegno a favore del tessuto imprenditoriale italiano che, a causa della lunga emergenza sanitaria, si è rafforzato per far fronte alle immediate esigenze di liquidità.

Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo condividerà con gli associati Confcommercio proposte che prevedono varie tipologie di finanziamenti di diversa durata: da 18 mesi a sei anni. Il gruppo bancario, inoltre, estenderà fino a giugno 2021 agli associati Confcommercio i benefici dell'accordo per accedere ai portafogli di finanziamento tranched cover del valore di 100 milioni di euro per favorire gli investimenti e supportare fabbisogni di liquidità a condizioni vantaggiose, mentre sarà estesa a fine 2021 la convenzione che riguarda la restituzione delle commissioni sulle transazioni fino a 10 euro effettuate tramite POS Intesa Sanpaolo.

Restando in tema di transazioni digitali, la società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha classificato l'App Intesa Sanpaolo Mobile tra le leader in diverse categorie tra quelle della banche europee, sottolineando poi anche gli aspetti di user experience e l'efficacia delle funzionalità offerte. Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha espresso soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti e ha ribadito l'importanza della strategia digitale.

Accanto alla quale, poi, la banca continua ad affiancare servizi di prossimità, come quelli legati alla rete Mooney, partecipata al 70% da Sisal e al 30% da Banca5, che oggi consente ai clienti Intesa Sanpaolo di prelevare fino a 250 euro al giorno in 45mila esercizi convenzionati in tutto il territorio nazionale, presso i quali è possibile anche effettuare varie operazioni di pagamento.