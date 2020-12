Le soluzioni IoT di Vodafone Business hanno contribuito all'evoluzione digitale di Prysmian, un'azienda leader in un settore strategico come quello dei cavi per le reti elettriche e di telecomunicazione. È un'azienda che non vive il digitale come una trasformazione ma, grazie al solution partner Vodafone Business , con l'ambizione di utilizzarlo come un'opportunità per abilitare nuovi servizi e soluzioni, creando maggiore valore a beneficio dei propri clienti.