Innovation Days, Emilia-Romagna: dall’agroalimentare alla fabbrica 4.0, un territorio leader 27 maggio 2021

Processi produttivi, digitalizzazione, fabbrica 4.0, settore gomma-plastica, imballaggi e agroalimentare sono alcuni degli ambiti su cui si concentra il nuovo appuntamento di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l'economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager.

La tappa, in programma giovedì 27 maggio, è dedicata alle imprese dell'Emila Romagna: l'evento, che si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dagli studi del BI-REX, il Competence Center Industria 4.0 di Bologna, racconterà, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, modelli di business innovativi e nuove professionalità messi in campo per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica.

I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Presidente Confindustria Emilia-Romagna Pietro Ferrari.