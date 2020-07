Innovation Days: Ecco l’Emilia-Romagna che riparte

Come si attrezzano le aziende per la ripresa? E quale impatto ha avuto finora l'emergenza Covid? Il 23 luglio le imprese saranno ancora una volta protagoniste nella terza tappa del roadshow del Sole 24 Ore Innovation Days, dedicato questa volta all'Emilia-Romagna che riparte. Saranno presenti aziende della meccanica, del comparto food, delle piastrelle, della motorvalley, della grande distribuzione. Così come i rappresentanti dell'associazionismo imprenditoriale e i vertici istituzionali, a partire dal Governatore della regione Stefano Bonaccini. Il 23 luglio, dalle 9.30 alle 13.30, in streaming, con iscrizioni gratuite al sito www.ilsole24ore.com/emiliaromagnacheriparte