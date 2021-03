Infrastrutture, Giovannini: ci sarà commissione su rischi clima

Milano, 15 mar. (askanews) - "Stiamo installando una commissione

guidata dal professore Carlo Carraro dell'Università di Venezia

per affrontare la tematica" dei rischi derivanti dal cambiamento

climatico. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e

della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della

presentazione online dei risultati di #IMPattoGiovani Focus 2021,

la prima indagine, realizzata da Confindustria Giovani, dedicata

al mondo produttivo giovanile che coinvolge imprenditori,

professionisti e manager.

"Non possiamo rischiare di ivestire in infrastrutture che non siano progettate già pensado a come la crisi climatica colpice e colpirà", ha spiegato.