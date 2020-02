In produzione la nuova Panda di Vera Viola 26 febbraio 2020

A Pomigliano in funzione la nuova linea robotizzata per la verniciatura che migliora la qualità dell’intervento e allo stesso tempo consente di risparmiare vernici, migliorarne lo smaltimento e abbattere il consumo di energia. Qui si producono la nuova Panda ibrida e nella seconda metà del 2021 il suv Alfa Romeo Tonale.

Intanto la Plant Academy forma nuovi operatori e studia con tecnologie immersive il progetto di industrializzazione del Sud Alfa Romeo. Al via investimenti in nuovi impianti e tecnologie per 1 miliardo