In Italia, il 21% degli occupati coinvolto in attività legate alla green economy

Così come l'innovazione, anche la spinta green sta trasformando il mondo delle imprese e quello dei lavoratori. Tra le attività, dunque, si distinguono oggi 2 tipi diversi:- il primo, che è definibile come core green, cioè con processi di lavoro finalizzati alla produzione di beni e servizi direttamente connessi al tema ambientale.- il secondo, definibile come go green, cioè essenzialmente composto da realtà produttive dove è possibile creare un incremento della competitività attraverso la riconversione dei processi produttivi tradizionali verso produzioni di beni e servizi a maggiore compatibilità ambientale.Nelle attività core green emergono due macro-gruppi professionali:• full green, professionalità la cui ragion d'essere è fondata sul tema ambientale,• hybrid, cioè professionalità pre-esistenti alla green economy ma aggiornate, o progressivamente aggiornate, con competenze green.