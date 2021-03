Il turismo dopo il Covid: il settore cambia volto di Rosalba Reggio 08 marzo 2021

Turismo organizzato, business travel, eventi, il Coronavirus ha colpito il settore molto duramente: i viaggi si sono quasi azzerati, in entrata, ma anche in uscita e gli eventi sono stati rimpiazzati da eventi digitali. Una ferita profonda che ha accelerato, però, una rivoluzione necessaria. Se l'epidemia ancora non allenta la morsa, gli operatori del settore si preparano già a ripartire appena la situazione si stabilizzerà, ma soprattutto ripensano ai loro business model. Come approfittare di una grande crisi, per cogliere nuove opportunità? Ne abbiamo parlato con Gabriele Burgio Presidente e Amministratore delegato di Alpitour World, Piergiulio Donzelli, Direttore generale Aci Blueteam e Davide Verdesca Amministratore delegato SG Company.