Il sistema gas sarà protagonista nella sfida della decarbonizzazione di Celestina Dominelli 29 settembre 2020

Il sistema gas sarà protagonista per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici fissati dal Green New Deal. L'ad di Italgas, Paolo Gallo, tratteggia così i contorni della sfida che attende anche la distribuzione gas, chiamata dalla commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, a ridurre le emissioni di metano associate al settore. «Come associazione europea dei distributori di cui sono presidente – spiega Gallo – abbiamo presentato una proposta di lavoro che va in questa direzione». E che farà leva sullo sviluppo di reti digitali e sull'innovazione tecnologica, al centro della trasformazione già avviata da Gallo. Il ceo è poi tornato sulla gestione dell'emergenza Covid: «Abbiamo accelerato i pagamenti e gli stati avanzamento lavori, garantendo così un flusso finanziario dalla nostra azienda verso i fornitori». Quanto alle gare gas, «ci sono oltre 3 miliardi di investimenti l'anno che si sbloccherebbero se il sistema ripartisse». Infine, la partita in Grecia su Depa: «Stiamo guardando i dati – chiosa l'ad – e dialogando con i potenziali partner, la scelta di averli o no dipenderà se la cosa ci renderà più competitivi».