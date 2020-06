Il nuovo EU Next generation plan europeo è incentrato sulla sostenibilità 27 maggio 2020

Il bazooka finanziario da oltre 750 miliardi di euro per favorire la ripresa dell'economia europea in crisi per il Covid-19 favorirà soprattutto i progetti green, di transizione verso un'industria sostenibile e quelli con un impatto positivo nell'ambito della lotta al climate change