Il mondo assicurativo pronto a contributo per rilancio paese

Roma, 19 ott. (askanews) - Il mondo assicurativo vuole dare il suo contributo per il rilancio del paese colpito dalla pandemia. All'assemblea dell'Ania la presidente Maria Bianca Farina ha rivendicato il ruolo del comparto che a fine 2019 deteneva investimenti per 950 miliardi di euro, corrispondenti al 53% del Pil.

"Il mondo delle assicurazioni, anche se esso stesso è stato impattato dalla pandemia, ha fatto e può fare molto per il paese. Noi siamo al fianco e siamo sempre alle persone, a fianco delle famiglie e delle imprese e dello Stato e ci saremo a maggior ragione per il futuro, attraverso gli assi portanti della nostra mission: da una parte continueremo a investire nell'economia reale. Chiediamo solo che vengano allentati alcuni vincoli che faciliteranno questo compito e nello stesso tempo daranno protezione, protezione come facciamo da sempre per tutti i rischi che fronteggiamo e per i bisogni che anche la pandemia ha fatto emergere".

Del resto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno riconosciuto al mondo assicurativo una grande capacità di resilienza. Il settore chiede però un cambio di passo, anche ideologico, mettendo mano a riforme di sistema che rivedano in profondità alcuni meccanismi regolatori e siano in grado di imprimere una svolta e una trasformazione decisa al paese.