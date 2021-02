Il coronavirus nel mondo dal 15 al 19 febbraio

Roma, 19 feb. (askanews) - A Singapore apre vicino all'aeroporto Changi l'hotel Connect@Changi, con camere e sale riunioni in sicurezza fra lastre di vetro e bolle isolanti. L'hotel apre specificamente per i viaggiatori di passaggio e in particolare quelli venuti per convegni, che possono così evitare la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Il vaccino cinese Sinopharm protagonista delle campagne di vaccinazione in Africa; qui in Zimbabwe dove sono arrivate 200mila dosi. Il primo vaccinato è il vicepresidente e ministro della Salute Constantino Chiwenga

Invece nella striscia di Gaza è arrivato il vaccino russo Sputnik, inizialmente bloccato da Israele: duemila dosi, per vaccinare un migliaio di medici e infermieri.

Berlino, apre un gigantesco centro vaccinazioni in un velodromo. Potenzialmente potrebbe trattare duemila persone al giorno, per ora sono 125; il siero iniettato è quello Moderna.

Una mezza dozzina di enormi alberghi galleggianti: sono le navi della Carnival e della Princess che da maggio 2020 ormeggiate al largo del paesello di pescatori di Moni a Cipro attendono la fine della pandemia; la località è stata offerta dal governo cipriota.