Ian Roberts: occorre fare la cosa giusta, sempre

Ian Roberts è senza dubbio un visionario e uno dei massimi esperti di tecnologia, oggi è Chief Technology Officers (CTO) di Bühler, azienda che produce macchinari per la grande industria dell'alimentazione, dalla pasta alla lavorazione di cacao e cereali. L'obiettivo di questa azienda non è solo quello di diventare leader nel proprio settore, ma anche di diventarlo in modo corretto, facendo la cosa giusta per il Pianeta e per chi lo abita. Questo a volte può creare problemi con i media, gli azionisti o i clienti, ma fare la cosa giusta è l'unica cosa che il Ceo del futuro deve cercare perché ormai, ammonisce Roberts, non abbiamo più tempo