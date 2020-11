Milano, 27 nov. (askanews) - Com'è cambiato il mondo delle vendite con la Digital Transformation e, soprattutto, come e quanto il distanziamento sociale causato dalla pandemia di Covid-19 ha influito sull'evoluzione delle vendite online? Se n'è parlato nel corso di un webinar dal titolo "I nuovi processi di vendita nell era della digital transformation", organizzato da Spinosi Marketing e Gunpowder, in collaborazione con Salesforce.

Lorenzo Spinosi, Ceo di Spinosi Marketing.

"Il Covid, il coronavirus ha creato un senso di bisogno d'innovazione impressionate negli ultimi tempi - ha spiegato - l'impossibilità di avere delle relazioni come siamo abituati nel nostro vivere normale, l'impossibilità di vedersi, il distanziamento ha favorito la necessità di cercare soluzioni alternative. Nell'ambito aziendale e in quello vendite il riflesso di questa problematica è stato notevole, perché anche la semplice cena di lavoro è venuta meno, di conseguenza si rende necessario trovare una nuova modalità per creare nel cliente quella cultura sufficiente da far scegliere la nostra soluzione".

La nuova modalità di dialogo tra chi vende e chi compra è offerta dalle tecnologie digitali e, in particolare, dal cloud.

Partner di riferimento di Gunpowder e Spinosi marketing è la statunitense Salesforce, piattaforma di cloud computing operativa in 36 Paesi del mondo.

Luigi Cammi, Senior AE Healthcare LifeScience di Salesforce.

"È un'azienda strutturata, quotata in borsa con 55mila dipendenti - ha spiegato - che dà la possibilità alle aziende di tutto il mondo di stare all'avanguardia nello sviluppo di questo cambiamento digitale che ormai è presente in tutta la nostra vita e nel quotidiano".

Tra gli obiettivi del webinar, evidenziare proprio le Best practices e casi di successo per manager e imprenditori che vogliono migliorare i loro risultati con attenzione alla customer experience e a soddisfare clienti sempre più connessi e informati, grazie a creatività e nuove tecnologie, ma non solo.

"La customer experience si è evoluta con l'evoluzione del digitale - ha aggiunto Cammi - anche io stesso, come utente finale, ho necessità di parlare con i miei fornitori, i miei partner per qualsiasi ambito, allo stesso modo di come faccio esperienza con le aziende più evolute di customer experience di ambito".

"La creatività - ha precisato Spinosi - è necessaria per coinvolgere in modo adeguato questi tipi di target, la tecnologia ci deve dare gli strumenti per abilitare questo tipo di coinvolgimento ma, allo stesso tempo, è necessario avere una strategia comune da poter indirizzare nel modo migliore. Perché il grande problema della creatività è che deve essere funzionale al processo di marketing e vendita ma non dev'essere a sè stante".