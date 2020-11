Occupazione femminile penalizzata da un modello sociale non ancora paritario e da scelte di politica economica inadatte a superare i divari di genere. Nel mezzo l'ipocrisia un po' maschilista delle donne campionesse del multitaskingEcco il video editoriale della settimana di Alberto Orioli, vice direttore de Il Sole 24Ore, per la serie Lavoro: i numeri della settimana Per approfondireLavoro, sfide e opportunità