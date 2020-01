Hyperloop sbarca in Italia: sei tratte per il treno superveloce

Sembra uscito da un film di fantascienza, ma presto potrebbe diventare realtà anche in Italia: stiamo parlando di Hyperloop, il treno superveloce che permette di viaggiare a ben 1.200 km/h , sfruttando la levitazione magnetica. È stata presentata ufficialmente a Roma “Hyperloop Italia”, start up impegnata nella diffusione e realizzazione di tecnologie Hyperloop e infrastrutture di nuova generazione nel territorio italiano. Il Ceo sarà Bibop Gresta, già fondatore della HyperloopTT americana. Se il progetto andrà in porto sarà possibile percorrere la tratta Roma-Milano in appena 25 minuti.Per approfondire: