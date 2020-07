Huawei batte Samsung: leader mondiale nella vendita di smartphone

Milano, 30 lug. (askanews) - Huawei supera Samsung: il colosso cinese nel secondo trimestre 2020 è diventato il leader mondiale nella vendita di smartphone, battendo per la prima volta l'azienda sudcoreana.

Secondo i dati del gruppo Canalys, Huawei ha venduto 55,8 milioni di dispositivi contro i 53,7 milioni di Samsung. Un balzo in avanti che avvenuto nonostante le sanzioni statunitensi per le accuse rivolte all'azienda di essere troppo vicina al governo di Pechino: la diminuzione delle vendite fuori dalla Cina ha fatto infatti esplodere il mercato interno, dove Huawei è diventata dominante. Più del 70% dei suoi smartphone sono venduti in Cina. "Un segno di eccezionale resilienza" ha detto l'azienda.

Gli esperti però aggiungono che le vendite all'estero sono diminuite di quasi un terzo e il mercato cinese non basterà a sostenere l'azienda una volta che l'economia globale si sarà risollevata.