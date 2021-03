Google Maps sempre più smart, 100 novità grazie all'AI

Milano, 30 mar. (askanews) - Cento novità per rendere le mappe ancora più smart e più utili, grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata. Sul suo blog Google ha annunciato l'arrivo di diverse nuove funzionalità per la app "Maps". Tra le più significative quella di Live View che consentirà di orientarsi dentro spazi interni come aeroporti, centri commerciali e stazioni ferroviarie.

Per farlo Google Maps utilizzerà la realtà aumentata che mostrerà frecce e indicatori sullo schermo del telefono per mostrare all'utente dove recarsi con esattezza, che si tratti dei cancelli d'imbarco o della posizione di un bancomat.

In questa prima fase le funzionalità saranno disponibili in alcuni centri commerciali di Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose e Seattle. Zurigo e Tokio saranno le due città dove la funzionalità sarà sperimentata, non solo nei centri commerciali, ma anche nelle stazioni e negli aeroporti.

Sarà aggiunta anche una funzione per indicare i percorsi più ecologici. Quindi non solo le opzioni sul percorso più corto, o più rapido, ma anche su quello più sostenibile.

E inoltre, entra in scena in Google Maps anche il meteo, che sarà un nuovo parametro per calibrare il miglior percorso in base a partenza e arrivo.