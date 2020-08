Gli occhiali di Gandhi messi all'asta in Inghilterra

Bristol, 20 ago. (askanews) - Gli occhiali attraverso i quali Gandhi guardava il mondo potrebbero presto avere un nuovo proprietario. Questo oggetto, occhiali con montatura d'oro e lenti tonde, divenuto in qualche modo un'icona legata al leader pacifista, è in vendita all'asta in Inghilterra.

Il modello che sarà messo all'incanto il 21 agosto è stato ritrovato quasi casualmente, come ha raccontato Andrew Stowe, della East Bristol Auction, che ha organizzato l'asta.

"Un lunedì mattina abbiamo trovato nella cassetta postale della casa d'aste una grande busta con dentro degli occhiali e un breve messaggio in cui era scritto che appartenevano a Gandhi e con un numero di telefono da chiamare. Abbiamo chiamato e scoperto che gli occhiali erano in possesso della famiglia del venditore dal 1920".

"Non è stato facile confermare l'autenticità degli occhiali. Abbiamo fatto delle ricerche, incrociando dati e date, per scoprire che Gandhi li aveva donati a un dirigente di British Petroleum in Sudafrica negli anni '20"

Rimasti in possesso di questa famiglia e dei suoi discendenti per un secolo, gli occhiali, "probabilmente sono tra i primi modelli che Gandhi abbia mai usato perché sono di bassa gradazione", ha spiegato Stowe. La base d'asta fissata per l'articolo è di 10, 15 mila sterline, ma già si parla di offerte oltre le 50mila sterline. E Stowe è convinto che chi vorrà possedere gli occhiali di uno dei personaggi più carismatici del XX secolo dovrà pagare un caro prezzo.