Gli Analytics: un asset sempre piu strategico per una DATA DRIVEN SOCIETY

Le aziende e le pubbliche amministrazioni data driven guidano verso il successo;conoscere i clienti, i mercati e i processi aiuta a prendere decisioni in tempo reale, migliorando l'efficienza della propria attività.Gli analytics stanno davvero cambiando il modo di fare business e, applicando avanzate tecnologie di Big Data, Vodafone Business è in grado generare preziosissimi dati che vengono analizzati e trasformati in informazioni funzionali alle esigenze di business e di gestione di aziende e pubbliche amministrazioni.