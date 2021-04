Giornata della Terra 2021, il video (spot) di Randi Zuckerberg

Milano, 20 apr. (askanews) -

Randi Zuckerberg, la "sorella di..." e specialista di social media lancia il suo messaggio a favore della sostenibilità ambientale in occasione della Giornata della Terra 2021, in un video spot per una nota azienda di preparazione domestica di acqua frizzante. E lo fa invitando le persone a dimostrare preoccupazione per l'ambiente non solo attraverso i social media ma anche con azioni nella vita reale.

Schierata dalla parte dell'ambiente, con la campagna "Don't just share, care" promuove l'impegno sostenibile e invita tutti a trasformare le preoccupazioni sociali in comportamenti concreti in favore del pianeta. Fra gli obiettivi principali, l'eliminazione di 78 miliardi di bottiglie di plastica monouso entro il 2025.