Giorgetti: nuova Alitalia nasce se può operare in modo proficuo

Roma, 15 apr. (askanews) - Per Alitalia "le trattative sono in corso, anche in queste ore e in questi giorni, l'obiettivo del governo, in coerenza con quanto il Parlamento ha indicato, è di provare ad individuare un nuovo vettore di proprietà pubblica, statale, che sappia però giocare, da un lato, un ruolo di soddisfacimento degli interessi nazionali per quanto riguarda il trasporto aereo e un equilibrio economico-aziendale molto difficile da ricercare già in condizioni normali, figuriamoci in quelle attuali".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.

La nuova Alitalia, Ita, ha aggiunto, "nascerà se avrà la possibilità di operare in modo proficuo, se darà soddisfazione agli interessi del Paese, altrimenti, lo ribadisco, secondo me dovremo immaginare qualche altra situazione, innanzitutto di emergenza".