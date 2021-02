Geox punta su tecnologia e ecommerce, ma retail resta centrale

Milano, 25 feb. (askanews) - Dopo un 2020 segnato dalla crisi Covid e in attesa di un ritorno alla normalità il settore moda capitalizza l'esperienza accumulata puntando su nuovi canali di

vendita come l'e-commerce. Geox ha creato piattaforme dedicate in Europa, Stati Uniti e Asia che hanno registrato un aumento delle vendite del 41%. Ma il percorso non è semplice come ha spiegato il presidente Mario Moretti Polegato, durante la presentazione della collezione del prossimo autunno inverno a Palazzo Clerici per la settimana della Moda di Milano.

"E' un processo impegnativo - ha detto - che richiede formazione e comunque noi che siamo un'azienda ricca di retail, non escludiamo il canale retail perché per essere riconosciuto in maniera evidente nell'ecommerce devi avere anche il retail. Infatti continuiamo a investire nei negozi, soprattutto nei megastore".

Qualche segnale di ripresa c'è e bisogna sfruttarlo per rilanciare i mercati rimasti più indietro. "Il futuro per noi è di sviluppare di più l'Asia, la Cina in modo particolare. Abbiamo dei mercati che vanno eccezionalmente molto bene come la Russia e i mercati dell'Est. Ma con questo però

vogliamo anche trasferire queste esperienze nel mercato principale nostro che è il mercato europeo", ha spiegato Polegato.

Geox è sinonimo di innovazione e tecnologia nell'abbigliamento. Nella collezione spicca il nuovo modello di scarpa Spherica per uomo e donna con suola a sfere per migliorare la sensibilità e

comfort della camminata, mantenendo però la traspirazione, disponibile anche con tomaia realizzata in materiale eco-sostenibile.

"Geox è conosciuta per la tecnologia anche se in quest'ultimo periodo abbiamo inserito il concetto dello stile nel mondo femminile e il concetto del comfort. Non potevamo venire qui a Milano alla Settimana della Moda senza presentare una nuova tecnologia", ha concluso il fondatore di Geox.