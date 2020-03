Gay (Digital Magics): «Serve politica industriale per il dopo coronavirus» di Marco lo Conte 27 marzo 2020

In quale direzione si dovrà lavorare nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione per sostenere le imprese e aiutarle nella ripresa economica durante e dopo l’emergenza sanitaria? Sul tema Marco lo Conte ha intervistato Marco Gay, ad di Digital Magics, intervenuto al videoforum Il Sole Risponde, in onda sul sito web del Sole 24 Ore e sui canal social di testata