Gasdotto Tap al traguardo: forniture all'Italia entro fine anno di Sissi Bellomo 29 settembre 2020

Il gasdotto Tap entrerà in funzione entro fine anno. A confermarlo è il managing director Luca Schieppati: «Siamo quasi arrivati, stiamo completando le attività e vi confermo che per fine anno potremo finalmente aprire il Corridoio Sud. È stato un periodo intenso, abbiamo avuto molte complessità ma siamo in linea con le aspettative». Le forniture di gas azero aumenteranno gradualmente nei prossimi mesi, fino a raggiungere la piena capacità: «Ho fiducia che il gas sarà pienamente utilizzato», spiega il manager, sottolineando che il Tap è anche pronto per poter trasportare idrogeno in futuro. Nel frattempo si andrà avanti anche con la Fase 2, per il raddoppio della portata del gasdotto dagli attuali 10 miliardi di metri cubi l'anno, di cui 8 destinati all'Italia: il Covid ha solo spinto a rinviare le decisioni vincolanti. Quanto agli scontri tornati a infiammare il Nagorno-Karabach, tra Armenia e Azerbaijan, Schieppati fa notare che «per fortuna il Corridoio Sud è molto lontano dall'area più critica».