G20, Yellen: vaccinazione globale è stimolo forte per economia

New York, 25 feb. (askanews) - Janet Yellen ha esortato i paesi del G20 ad aumentare il proprio sostegno ai programmi di vaccinazione globali, affermando che "un programma di vaccinazione rapido e veramente globale è lo stimolo più forte che possiamo fornire all'economia globale". Il segretario del Tesoro Usa ha scritto una lettera ai membri del gruppo dei paesi industrializzati, che include anche la Cina e le altre economie emergenti.

La Yellen ha espresso preoccupazione in particolare per i paesi a basso reddito, che secondo lei potrebbero subire ulteriori morti e un inutile ritardo nella ripresa economica non avendo accesso sufficiente ai vaccini.

Ha anche sottolineato la necessità di una risposta coordinata alla crisi globale e ha esortato i paesi del G-20 "a continuare a intraprendere azioni significative di politica fiscale e finanziaria ed evitare di ritirarsi troppo presto dal sostegno all'economia".