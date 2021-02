Furlan (Cisl): a Draghi chiediamo proroga blocco licenziamenti

Roma, 10 feb. (askanews) - Soddisfazione per la convocazione delle parti sociali da Mario Draghi, priorità proroga blocco dei licenziamenti e Recovery Plan: così la segretaria della Cisl Annamaria Furlan uscendo dall'incontro con il presidente del Consiglio incaricato a palazzo Chigi.

"Abbiamo detto con grande chiarezza che permane l'emergenza: come sono necessari i sostegni alle imprese, altrettanto è necessario mantenere il blocco dei licenziamenti e la cassa Covid. Rischieremo altrimenti di avere centinaia di migliaia di disoccupati in più in una situazione che diventerebbe ingovernabile. Non deve essere un periodo sine die, infinito; bastano anche pochi mesi se sapremo però lavorare da subito a una riforma degli ammortizzatori sociali perché abbiamo troppi lavoratori non sufficientemente, dignitosamente tutelati" ha detto Furlan.

"Sul Recovery gli abbiamo chiesto di essere interlocutori del confronto perché qua ci giochiamo tutto, ci giochiamo una carta foridabile per i giovani e il futuro del nostro paese".

Inoltre "Abbiamo detto con chiarezza per quello che riguarda la Cisl che vorremmo tornare al periodo della concertazione dove insieme si valutano gli obbiettivi e ognuno fa la sua parte".