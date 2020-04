Francesco Panella: "Finanziamenti a fondo perduto per la ristorazione" di Monica D'Ascenzo 27 aprile 2020

I ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Sarà possibile la consegnaa domicilio e l'asporto. Ma certo i tempi si allungano e le condizioni di ripartenza per ils ettore non sono chiare. Molte le realtà familiari che rischiano di scomparire. E' necessario di un piano integrato che oltre agli incentivi preveda anche un progetto di marketing a sostegno del settore. Queste le proposte di francesco PAnella, ceo di Antica Pesa e conduttore della trasmissione Little Big Italy.