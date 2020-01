Formazione, la guida alle Academy aziendali. Diretta video 22 gennaio 2020

Solo l'8,1% dei lavoratori segue iniziative di formazione continua e questo rappresenta un problema in un contesto lavorativo caratterizzato da un veloce cambiamento del modelli produttivi a partire dalle tecnologie e dai linguaggi che questa comportano. E per questo vanno incentivate le iniziative che promuovono l'attivazione di percorsi formativi. Anche per questo il Sole 24 Ore ha realizzato “Academy Italia, le nuove scuole delle aziende”, la guida dedicata alle iniziative realizzate all'interno delle imprese, anche per incentivare e stimolare la competizione in questo senso. Perché se è quasi scontato che le grandi multinazionali mettano a disposizione dei propri dipendenti questi percorsi, lo è di meno nelle società dalle dimensioni più piccole.