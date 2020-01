Fondi europei: 38 miliardi da spendere i 4 anni, ma le regioni fanno fatica

●

Un tesoretto di oltre 38 miliardi di euro, di cui circa una trentina finanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea: sono le risorse che le regioni e alcuni ministeri dovranno spendere entro il 2023 per realizzare progetti e iniziative per i quali sono già stati impegnati. A fine 2019 tutti i programmi regionali e nazionali hanno raggiunto l'obiettivo di spesa per evitare il disimpegno ma per il ministro Provenzano «non è il caso di esultare».