Fondazione Cattolica: oltre 3 milioni a realtà sociali nel 2019

Milano, 24 apr. (askanews) - Il cda di Fondazione Cattolica Assicurazioni ha approvato il bilancio annuale dell'ente che, per il 2019, ha effettuato 495 interventi a Verona e sull'intero territorio nazionale, erogando 3.012.800 euro a favore di iniziative negli ambiti della solidarietà, dell'educazione, della ricerca e della cultura. Di questi importi, circa la metà - il 49,1% - è stato destinato all'avvio di 68 nuove imprese sociali.

Grazie alle attività sostenute, nel corso dell'ultimo anno, è stato possibile inserire in un contesto professionale 348 persone - per un totale di 455.208 ore lavorate - e coinvolgere 18.195 volontari (1.495 dei quali alla loro prima esperienza) per un valore di 1.080.376 ore donate. I progetti promossi dalla Fondazione Cattolica hanno raggiunto oltre 300mila beneficiari e coinvolto ben 2.062 enti.

La chiusura del mandato 2017-2019 del cda ha fornito anche l occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto: nel triennio l ente ha sostenuto 1.382 interventi erogando 8.627.316 euro. Le persone inserite nel mondo del lavoro sono state 1.103, per un totale di 1.366.669 ore lavorate, mentre i 46.668 volontari hanno donato 3.196.022 ore; i beneficiari raggiunti sono stati 736.839 e gli enti coinvolti 5.962.

"È un bilancio che ci rende orgogliosi e che stimola ulteriori e profonde riflessioni per affrontare i cambiamenti che l'emergenza Covid-19 determinerà nelle nostre comunità. Sono sfide che la Fondazione è pronta a intraprendere con la consapevolezza della propria storia, dei propri valori e di quel capitale umano che anima la nostra azione", ha commentato il Presidente Paolo Bedoni.

"Il 2019 di Fondazione Cattolica è stato un anno davvero intenso. L'attività si è estesa ulteriormente lungo la penisola, permettendoci di essere presenti su molti territori e incontrare altri enti non profit. Aumentare il patrimonio di relazioni e di soluzioni sperimentate è il contributo che la Fondazione offre per affrontare una lotta altrimenti impari", ha aggiunto il Segretario generale di Fondazione Cattolica Adriano Tomba