Fiumicino miglior aeroporto d'Europa per il terzo anno cosecutivo

Roma, 17 nov. (askanews) - L'aeroporto romano "Leonardo da Vinci" di Fiumicino è risultato per il terzo anno consecutivo "il miglior scalo d'Europa" aggiudicandosi il "Best Airport Award 2020" nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, rilasciato dall'Airports Council International (Aci) Europe, l'associazione internazionale che rappresenta più di 500 scali in Europa.

"Un riconoscimento al nostro percorso virtuoso", ha commentato l'Ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

"Abbiamo messo innanzitutto una medaglia al petto dell'Italia che ancora una volta si distingue su questo difficilissimo banco di prova del Covid - ha detto - è il premio della perseveranza e dell'eccellenza, perché viene per tre anni di fila, cosa mai accaduta per questo riconoscimento, ma è soprattutto il premio della resilienza, della determinazione di 3mila persone che lavorano in Aeroporti di Roma, in un settore martoriato e in cassa integrazione. Su queste basi di eccellenza nella qualità e della sicurezza, intendiamo proporre, così come fatto come precursori sulla rotta 'pilota' Roma-Milano, dei corridoi No-Covid sui flussi internazionali. È una ricetta che contempera esigenza di sicurezza che ne usciranno fortemente rafforzate, con la ripresa della connettività. E su questo noi, Alitalia e le principali linee aeree globali, siamo pronti".

Per il 2020, il riconoscimento ha riguardato le misure e i protocolli adottati nel contenimento della pandemia di Covid-19 e conferma come lo scalo romano sia il più attivo al mondo nel contrasto al coronavirus; unico aeroporto a livello globale ad aver ottenuto il rating massimo di 5 stelle da Skytrax, l organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e scali, dopo aver ricevuto l'attestazione Biosafety Trust Certification di Rina Service e l'Airport Health Accreditation (primo aeroporto nell'Unione Europea ad ottenerlo) sempre da parte dell'Airports Council International.