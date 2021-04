Festival del Lavoro 2021: la ripartenza 28 aprile 2021

La dodicesima edizione del Festival del Lavoro, promossa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e organizzata dalla sua Fondazione Studi, dal 28 al 29 aprile, avrà l'obiettivo di mettere a fuoco in che modo la crisi dell'ultimo anno può essere l'occasione per proiettare il mercato del lavoro italiano verso un orizzonte più dinamico e inclusivo allo stesso tempo. L'evento offrirà molteplici momenti di confronto e di formazione per quanti vogliono cogliere la sfida della ripresa per riposizionarsi in un nuovo mondo del lavoro più tecnologicamente avanzato.