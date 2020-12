Fca-Psa, Ue autorizza la fusione, nascerà il gruppo Stellantis

Bruxelles, 21 dic. (askanews) - Come è noto, si chiamerà "Stellantis" e sarà il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo. A dare il via libera alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("Fca") e Peugeot S.A. ("Psa") è stata la Commissione europea che ha approvato la proposta di fusione tra i due giganti delle quattro ruote, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dell'Ue.

L'approvazione è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società e la consacrazione di Stellantis sarà sottoposta il 4 gennaio al voto degli azionisti del gruppo italo-americano e di quello francese, ma il voto positivo è scontato.

Entrambe le società sono attive in tutto il mondo, con una forte base di produzione nello Spazio economico europeo (See). Le sfide che attendono Stellantis sono molte per riuscire a consolidare un portafoglio di vendite di nove milioni di auto a partire dall'identità e il posizionamento dei sei brand generalisti che sono compresi nel gruppo.