Fca presenta al Lingotto di Torino la nuova 500 Elettrica 3+1

Torino, 22 ott. (askanews) - Bella, versatile, ecologica e, soprattutto, elettrica. Fca ha presentato al Lingotto di Torino l'intera gamma della nuova 500 elettrica che ai modelli già conosciuti "La Prima" e "Cabrio" ora affianca anche una inedita 3+1 dotata di una piccola porta posteriore sul lato destro, per facilitare l'accesso dei passeggeri.

"È l'inizio di una nuova era", ha detto il presidente di Fca, John Elkann.

"Abbiamo voluto dare una forte dimostrazione di concretezza in questo periodo difficile che stiamo vivendo - ha detto - facendo vedere che portiamo avanti i propgetti e gli impegni che abbiamo preso, oggi avete visto il prodotto che è fabbricato qui. Indubbiamente dimostra la capacità a fare un prodotto che sa combinare tecnologia, praticità, estetica nel rispetta del nostro pianeta".

La nuova 500 elettrica è realizzata in 3 versioni: Action, Passion e Icon con un'autonomia che va dai 180 km della versione base (240 nell'uso urbano) ai 320 del top di gamma che diventano 460 nel ciclo urbano. I costi vanno dai 19.900 euro della Action ai 25.200 euro della Icon.

La ricarica delle batterie agli ioni di litio è rapida grazie al fast charge in corrente continua fino a 85 kW. La nuova piccola di casa Fiat è prodotta negli stabilimenti di Mirafiori che, così, tornano alla piena operatività.

Fca ha scelto Leonardo Di Caprio come testimonial per il lancio della 500 elettrica. L'attore hollywoodiano è il volto del new deal ecologico di Fca, che trasformerà la storica pista del Lingotto a Torino in un gigantesco giardino pensile, chiamato "Sky Drive" che verrà inaugurato a luglio 2021 assieme a "Casa 500".

"Questa pista - ha concluso Elkan - sarà pista sarà trasformata nel più alto e importante 'parco sospeso' e questo fa vedere come ci iscriviamo, anche nel lancio di questa 500, in un impegno che continua a essere importante non solo in Italia ma anche, e soprattutto, a Torino".