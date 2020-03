Fabbriche aperte/1 Resistere al Coronavirus di Luca Orlando 12 marzo 2020

Comer Industries, gruppo emiliano di componentistica meccanica, oltre 400 milioni di ricavi e 1000 addetti in Italia, è una delle tante aziende che resiste allo shock del contagio.

E alzando il livello di attenzione e prevenzione continua a produrre. Grazie all'impegno dei 700 addetti operativi, per i quali lo smart working è impossibile.

Ecco il racconto in presa diretta dalla fabbrica del presidente, Matteo Storchi