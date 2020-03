Fabbriche Aperte: Sanificazione anticipata per lavorare al 100% di Luca Orlando 14 marzo 2020

Alle prime avvisaglie dei problemi la Saes Getters di Lainate si è fermata per quattro giorni, sanificando tutti gli ambienti e predisponendo nuove procedure, cambiando i turni e inserendo nuove protezioni. Stop che consente ora al gruppo di essere operativo al 100%, con domanda crescente da parte dei clienti internazionali, preoccupati per possibili problemi nelle forniture. La società, 500 addetti in Italia, 182 milioni di ricavi nei materiali avanzati, ha deciso di donare 500mila euro agli istituti di ricerca italiani impegnati nella lotta al Coronavirus.