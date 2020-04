Fabbriche aperte / Dalla corsa allo smart working domanda boom per notebook e stampanti di Luca Orlando 17 aprile 2020

Notebook, stampanti, persino sedie da videogames riadattate come poltrone da studio. La corsa allo smart working delle aziende italiane ha moltiplicato la domanda per questi oggetti, con i desktop a balzare in avanti di oltre il 40% nel mese di marzo. A confermarlo è la brianzola Esprinet, colosso da oltre quattro miliardi di ricavi che dai suoi magazzini rifornisce un terzo dell'informatica italiana ed è tra i primi dieci distributori mondiali del settore. Azienda rimasta aperta grazie all'upgrade delle disposizioni di sicurezza.

Il racconto di queste settimane nell'intervista all'ad del gruppo Alessandro Cattani