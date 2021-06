Ex Ilva, Bonomi: dobbiamo costruire un progetto acciaio

Roma, 1 giu. (askanews) - Costruire un progetto acciaio per l'Italia. E' questa la strada da seguire per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

"Come ho avuto già modo di ricordare - ha spiegato - dobbiamo fare una domanda: questo paese l'indotto delle acciaierie lo vuole o no? Poi rispondiamo alla domanda. Io credo che sia importante perché abbiamo molte filiere che dipendono dall'acciaio e dobbiamo costruire un progetto acciaio. Dal 2012 è una gestione che è stata in mano allo Stato e non ho visto trovare risoluzione a questi problemi quindi rispondiamo a quella domanda e poi rispondiamo insieme costruiamo il futuro".