Ex Embraco, l'operaio: chiediamo al ministro un incontro

Torino, 26 mar. (askanews) - "Siamo qua in protesta perché da quattro anni lottiamo per il nostro posto di lavoro. Siamo qua per chiedere al ministro Giorgetti di portare a termine il progetto Italcomp della viceministra Todde. Attualmente ha avuto un arresto perché c'è stato un cambio di governo: chiediamo al ministro e alla Todde un incontro". Così l'operaio, Giovanni Mauruizio Ughetto, alla manifestazione dei lavoratori dell'ex Embraco davanti alla Prefettura di Torino, in piazza Castello

