Eurispes 2021, Fara: ragioniamo su "ricostituzione" post-pandemia

Roma, 13 mag. (askanews) - "Il Rapporto Italia suggerisce di ragionare in termini di futuro, di superare i luoghi comuni e le vecchie abitudini; di rimettersi in discussione, in buona sostanza e di procedere a una ricostruzione e a una 'ricostituzione' del Paese. Il Paese ha bisogno di una nuova spinta per affrontare il futuro; quella spinta che avevano i nostri padri alla fine della Seconda guerra mondiale che sono riusciti a trasformare un Paese povero, un'economia agricola, arretrata, nell'arco di qualche decennio, in una moderna democrazia industriale e in una tra le prime 10 potenze economiche mondiali".

È questa la ricetta per l'economia italiana post-pandemia, suggerita dal presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara, parlando a margine della presentazione del Rapporto Italia 2021.