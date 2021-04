Energia, Yellen: idea di eliminare sussidi a combustibili fossili

Milano, 23 apr. (askanews) - L'azione contro i cambiamenti climatici "è una sfida ma anche una opportunità". Lo ha affermato il segretario Usa al Tesoro, Janet Yellen, intervenendo ad un webminar sul cambiamento climatico organizzato da Bloomberg: "Abbiamo erogato sussidi ai combustibili fossili per quasi 100 anni, ora stiamo valutando come proporre di eliminare questi sussidi nel nostro pacchetto" di misure per tagliare le emissioni di CO2.

A fronte di una "proliferazione" di diversi standard di sostenibilità ambientale nel mondo, ha spiegato Yellen, "il nostro compito come gruppo di lavoro Usa-Cina del G20 sulla finanza sostenibile è innanzitutto capire dove siamo e cosa dobbiamo fare per migliorare il coordinamento internazionale e poi procedere verso standard globali".

"L'Unione europea ha fatto molti progressi nello sviluppare standard, ma sfortunatamente - ha detto - ci sta una proliferazione di questi standard e temo che la finanza possa diventare frammentata sui parametri che definiscono cosa sia sostenibile e cosa no. Il compito del G20 - ha concluso - è analizzare le metodologie e vedere se si può sviluppare qualcosa da adottare comunemente".