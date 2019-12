Enel X lancia Homix, l'ecosistema smart home integrato con Alexa

Milano, 9 dic. (askanews) - E' il primo termostato con integrazione Alexa commercializzato in Europa. Ma è soprattutto il cuore di un ecosistema che consente di controllare a distanza, anche con la voce, decine di dispositivi per la casa intelligente. E' Homix, la soluzione per la "smart home" presentata a Milano da Enel X, la divisione di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nel settore dell'energia.

Obiettivo dichiarato di Homix è aiutare le famiglie a semplificare la loro vita. Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, spiega come utilizzarlo: "E' possibile fare tante cose, perché ormai gran parte dei prodotti che compriamo sono già dotati di una intelligenza e quindi di una possibilità di connettersi. Questo prodotto diventa il centro di una casa che utilizzi per andare a connettere la caldaia, l'aria condizionata, e come vedremo oggi durante una serie di esercizi anche tanti altri elettrodomestici di uso comune". "Il futuro di questo apparecchio aggiunge Venturini - è quello di partire dalla casa per arrivare fino in garage, fino alle wall box che serviranno per caricare le auto elettriche che saranno collegate a questo strumento".

Non solo il primo mattone di una casa smart, ma anche un modo concreto per contenere i consumi di energia. "Questo è un termostato intelligente - prosegue Venturini - Impara o viene regolato secondo quelle che sono le nostre sequenze temporali. Quindi quando siamo a casa mettiamo un orario per alzare o abbassare la temperatura oppure impara dalla nostra presenza a casa, quando siamo in casa e quali sono le nostre abitudini. E quindi ci permette di risparmiare energia in modo intelligente".

Homix parte quindi dalle funzionalità di un termostato intelligente per diventare un ecosistema completo per la casa. Andrea Scognamiglio, responsabile del comparto Home Services di Enel X, entra più nel dettaglio: "E' un termostato smart; ha la possibilità di interagire attraverso il telefono, quindi quando sei fuori casa; è un Alexa built-in device, quindi un voice controller: puoi gestire tutte le cose che fai a casa con la voce; è un sistema di sicurezza. Ed è un gateway che può collegare diversi dispositivi della casa: dalle videocamere, alla presa smart, alle luci. Qualunque cosa".