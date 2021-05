Emofilia: 'Articoliamo' arriva a Vicenza, "il futuro è la multidisciplinarietà" 31 maggio 2021

Con la tappa di Vicenza sono già 9 le città toccate dal tour di 'Articoliamo', la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, oltre 5mila in Italia di cui più di 300 in Veneto. L'ecografia articolare periodica è fondamentale per prevenire danni alle articolazioni e perdita di funzionalità. Migliorano anche le terapie, grazie a nuovi farmaci somministrabili per via sottocutanea.