Elettronica per il suo 70ennale lancia l'EMSOpedia

Roma, 24 mar. (askanews) - Lanciata oggi Emsopedia.org ovvero la prima enciclopedia online interamente dedicata allo Spettro elettromagnetico, ideata dalla società di Difesa Elettronica spa, creata 70 anni fa dalla famiglia Benigni, e che in occasione di questo importante anniversario ha voluto condividere il proprio know how.

Lo spettro Elettromagnetico è un concetto più noto tra gli addetti ai lavori eppure si tratta di un ambiente in cui si svolgono e possono dunque essere governate molte attività umane. Non sono nel mondo della difesa, ma anche per la sicurezza delle città, per la sanità, il cyber, e in primis per le comunicazioni umane.

Un luogo denso e affollato in cui operano le onde radio, quelle elettromagnetiche, i raggi x, gli ultravioletti, le microonde; termini che sono sì scientifici che però da tempo ormai scandiscono la nostra vita quotidiana.

Questo per dire che lo spettro elettromagnetico è un mondo meno lontano di quanto si pensi ed ha applicazioni anche civili oltre che nel mondo della difesa e della sicurezza.

L'Emsopedia nasce come progetto scientifico per racchiudere in un unico luogo tutta la conoscenza attualmente disponibile a livello mondiale sullo spettro elettromagnetico e le sue implicazioni in termini di difesa delle nazioni, delle loro comunicazioni ma anche di difesa urbana. Basti pensare al pericolo rappresentato da droni manevoli in aziende durante grandi eventi di massa. Le operazioni che ne permettono la neutralizzazione avvengono proprio a partire dalla governance dello spettro elettromagnetico. Così come gli attacchi cyber.

I conflitti emergenti sono infatti sempre più di natura cosiddetta "non cinetica" in cui lo scenario operativo in cui si dispiegano è sempre meno fisico e sempre più dirottato nel cyberspace, e nello spazio elettromagnetico in cui opera la difesa elettronica. L unione tra questi due mondi ha generato un nuovo filone nel mondo della difesa, chiamato CEMA (Cyber Electromagnetic Activities).

L'Emsopedia è una piattaforma dedicata al mondo accademico, alle forze armate, ai giovani studenti, ed è aperta al contributo esperto di tutti coloro che vorranno nel tempo farla crescere. Unico requisito essere esperti della materia.