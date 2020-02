Efficienza energetica, Italia in classe A fa tappa all'Ipercoop

Roma, 12 feb. (askanews) - Ottavo episodio di "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA: in questa puntata il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi fanno tappa nell'Ipercoop di Formigine, in provincia di Modena.

In questo moderno ipermercato tutto è stato pensato e realizzato per ottenere la migliore efficienza possibile. Come spiega il direttore Tecnico Davide Roncaglia:

"Abbiamo realizzato numero interventi - spiega il direttore -

Tripli vetri, coperture in legno con grandi proprietà isolanti e

poi tubi solari, ovvero delle lampade fatte per convogliare in

modo ottimale i raggi del Sole attraverso una calotta sul tetto".

Il vantaggio è un forte apporto di luce naturale grazie al quale si possono affievolire le luci artificiali, che, oltre a far

risparmiare sulla bolletta, fa stare bene i soci e consumatori.

Questa Ipercoop consuma 2,5 milioni di kWh all'anno,

l'equivalente di cinquecento milioni di tazzine di caffè -

praticamente il 30 per cento in meno di un ipermercato

tradizionale delle stesse dimensioni. Grazie a scelte

d'eccellenza, come conferma l'energy manager Giuseppe Gentile:

"Il sistema dei frigoriferi dialoga con la pompa di calore che

produce il riscaldamento dell'edificio in modo da non sprecare

energia".

Ai dipendenti è stata inoltre dedicata una formazione ad hoc sui comportamenti più efficienti da tenere. L'ottava puntata di "Italia in classe A - la serie" è online dall'11 febbraio su

tutti i canali di Italia in classe A on-line e su La

Stampa-Tuttogreen.

"Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per

la campagna di informazione e formazione sull'efficienza

energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello

Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l'

Efficienza Energetica dell'ENEA