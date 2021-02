Effetto Draghi su Piazza Affari. Scende anche lo spread

Milano, 3 feb. (askanews) - Effetto Draghi su Piazza Affari. Avvio molto positivo per la Borsa di

Milano nel giorno in cui l'ex-presidente della Bce riceverà l'incarico dal Quirinale per formare un nuovo governo. In apertura di negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna +2,12% e l'All-share +2,05%.

Anche lo spread Btp-Bund segna un netto ribasso

all'apertura dei mercati finanziari dopo l'annuncio di Mattarella su Draghi. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi è a 105 punti base, mentre ieri in chiusura era a 112.

La crisi di governo aveva portato i tassi sui Btp

decennali fino allo 0,70% nel corso della crisi, sui massimi da

quasi tre mesi.

Intanto si è azzerato il rendimento dei Btp a 5 anni, con un

differenziale che cala a 69 punti base, mentre sui Btp a 2 anni i

tassi calano al meno 0,37% con uno spread limitato a 32 punti

base.