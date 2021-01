Effetto Covid sulle famiglie: crollano redditi, boom dei risparmi

Milano, 14 gen. (askanews) - La pandemia di coronavirus ha stravolto le vite di milioni di italiani facendo crollare i redditi di milioni di famiglie e contemporaneamente provocando un boom dei risparmi.

Secondo i dati di Bankitalia infatti nel primo semestre del 2020 i redditi primari degli italiani si sono ridotti dell'8,8% rispetto al 2019, peggior crollo negli ultimi 20 anni.

Ma le restrizioni, niente viaggi, ristoranti chiusi per lunghi periodi così come i negozi, e una certa cautela nello spendere vista l'incertezza hanno fatto aumentare i risparmi rispetto all'anno precedente, cosa che non era accaduta con le altre crisi, quella finanziaria cominciata nel 2008 e quella dei debiti sovrani nel 2011. Basta guardare all'impressionante calo dei consumi nella prima metà dell'anno: -9,8 per cento. Da qui arriva il risparmio netto di 51,6 miliardi con un tasso di risparmio triplicato rispetto al 2019.