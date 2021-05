Economia: quando il business è la cultura 05 maggio 2021

Teatri e musei chiusi, così come circoli letterari ed eventi artistici. Il Coronavirus ha colpito duramente il settore della cultura, ma a fine pandemia come sarà il suo domani? Grandi trend che stavano già modificando le abitudini delle persone, hanno registrato una spinta propulsiva durante il lockdown. La digitalizzazione è entrata con prepotenza in ogni attività, creando cambiamenti temporanei o definitivi. Investimenti, interventi pubblico/privati, nuove attività e professionalità: quali sfide attendono il settore della cultura? Se ne parlerà mercoledì 5 maggio alle 12,30, in diretta video sul sito e sui social del Sole 24 Ore, con Paola Dubini, docente di Management delle industrie e istituzioni culturali all'Università Bocconi di Milano.